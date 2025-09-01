Σαντορίνη: Τραυματίστηκε 27χρονος σε θαλάσσιο σπορ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τραυματισμός σημειώθηκε σε 27χρονο αλλοδαπό κατά τη διάρκεια δραστηριότητας θαλάσσιου μέσου αναψυχής, συγκεκριμένα wakeboarding, στη θαλάσσια περιοχή του Καμαρίου στη Σαντορίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος τραυματίστηκε ενώ συμμετείχε σε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αναψυχής, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα κλήθηκε βοήθεια και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αξιολογήθηκε η κατάσταση της υγείας του.

Οι Aρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.