Διακοπές νερού την Τρίτη (2/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Τριπόλεως και Δημητρίου Ανδρέα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
28ης Οκτωβρίου και Αγίας Άννης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Πεσμαζόγλου και Αριστείδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, EKTAKTH
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ
Αρκαδίου και Ευρυτανίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Καραολή Δημητρίου και Καποδιστρίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Οδυσσέα Ανδρούτσου και Απόλλωνος
