Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (2/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΕΚΑΒΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 42 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1016

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

881

Λειτουργία

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΤΣΙΝΑ.

630

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ.

631

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 12:30:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: Ν. ΚΑΜΒΥΣΗ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

882

Λειτουργία

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΜΑΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ έως κάθετο: ΑΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

883

Λειτουργία

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 1:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΔΟΙ ΗΣΙΟΔΟΥ

1423

Λειτουργία

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 142 - 146 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 109 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1013

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΕΡΓΑΣ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ

376

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΙΑΟΥΛΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ - ΚΡΕΣΝΑΣ

377

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

213

Λειτουργία

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΣΚΡΑ, ΝΟΤΑΡΑ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΕΚΑΛΗΣ, ΜΟΥΡΟΥΖΗ.

629

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΑΧΩΒΗΣ - ΛΑΣΚΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΝΗΣΩΝ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - Λ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΗΣ

378

Κατασκευές

2/9/2025 8:00:00 πμ

2/9/2025 5:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

2490

ΑΔΜΗΕ

2/9/2025 10:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 93 - 95 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 93 - 95 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

1014

Κατασκευές

2/9/2025 10:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 92 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 90 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

1015

Κατασκευές

2/9/2025 10:00:00 πμ

2/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 62 - 64 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΟ 72 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 62 - 64 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 60 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

1017

Κατασκευές

2/9/2025 10:00:00 πμ

2/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

632

Κατασκευές

2/9/2025 12:00:00 μμ

2/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/9/2025 1:00:00 μμ

2/9/2025 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΒΚΧ - 2801 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

2491

Συντήρηση

2/9/2025 1:00:00 μμ

2/9/2025 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΡΑΦΤΗ ΟΔΟΙ: ΟΙΤΥΛΟΥ ΤΥΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Μ. ΕΥΡΙΤΑΝΕΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΥΝΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΦΙΛΑΙΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΓ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΙΝΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1424

Λειτουργία

2/9/2025 2:00:00 μμ

2/9/2025 4:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 14:00 μμ έως: 16:00 μμ

Κατασκευές

