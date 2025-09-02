Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Βέλγων τουριστών που χάθηκαν σε πεζοπορία στη Μακρινίτσα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Βέλγων τουριστών, ηλικίας περίπου 60 ετών, οι οποίοι χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας από τη Μακρινίτσα προς την Πορταριά.

Αφού κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία τους εντόπισε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην περιοχή Μέγα Ρέμα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι τουρίστες ήταν καλά στην υγεία τους, έχοντας μόνο μικρές εκδορές και μώλωπες. Την επιχείρηση απεγκλωβισμού συντόνισαν ο Διοικητής της ΔΙΠΥΝ Μαγνησίας, Νίκος Ιερεμίας, και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, Ευάγγελος Καραμήτζας.