Πύργος: Σύλληψη άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου σε έναν ημεδαπό, το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στην πόλη.
Σύμφωνα με το patrisnews κατά τον έλεγχο, ο άνδρας βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι αστυνομικές Aρχές επισημαίνουν ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.
