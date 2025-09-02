Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις δύο 24χρονων για βίαιη οπαδική επίθεση και απόπειρα ληστείας

Στην εξιχνίαση σοβαρού περιστατικού οπαδικής βίας, που σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Αυγούστου 2025 στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο 24χρονοι επιτέθηκαν σε δύο άτομα την ώρα που αυτά επιβιβάζονταν σε δίκυκλο προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμενα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώτος δράστης κατέβηκε από αυτοκίνητο, φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή και πλησίασε απειλητικά τα θύματα. Αφού τα εξύβρισε, άρχισε να τα χτυπά με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με τα διακριτικά ομάδας που φορούσε ένας από αυτούς.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο δεύτερος δράστης, ο οποίος συνέδραμε στην επίθεση. Το περιστατικό διακόπηκε χάρη στην παρέμβαση διερχόμενου πολίτη, που απέτρεψε τα χειρότερα.

Η αστυνομική έρευνα και οι συλλήψεις

Από την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, που σύμφωνα με τις αρχές είναι οπαδοί αντίπαλης ομάδας. Ακολούθησε επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Ο πρώτος συνελήφθη το μεσημέρι της 1ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα. Παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί του γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει κατεβαίνοντας από το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου της οικίας του.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν:

Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής,

κράνος μοτοσικλετιστή,

ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών, μικροφώνων και άλλων συστημάτων παρακολούθησης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που σχετίζονται με βίαιη επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων οπαδικής βίας, που συνεχίζουν να προβληματίζουν τις αρχές και να απασχολούν την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

