Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα
Ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο επέλεξε ένα γιγαντιαίο burger αντί για την παραδοσιακή γαμήλια τούρτα, σε μια επιλογή που έγινε viral
Μια ιδιαίτερη επιλογή για την τελετή του γάμου τους έκαναν ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο, καθώς επέλεξαν να κόψουν ένα τεράστιο burger αντί για τη καθιερωμένη τούρτα, σε μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
