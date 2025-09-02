Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα

Ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο επέλεξε ένα γιγαντιαίο burger αντί για την παραδοσιακή γαμήλια τούρτα, σε μια επιλογή που έγινε viral

Newsbomb

Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη επιλογή για την τελετή του γάμου τους έκαναν ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο, καθώς επέλεξαν να κόψουν ένα τεράστιο burger αντί για τη καθιερωμένη τούρτα, σε μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η λίστα για το Europa League - Οι τέσσερις ξένοι που έμειναν εκτός

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μιλάει για όλους και για όλα στο Οβάλ γραφείο - Live εικόνα

21:53ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 2/9/2025: Μοιράζει 61 εκατ. ευρώ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας:Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 78 νεκροί από ισραηλινές επίθεσεις - 20 εξ αυτών ενώ ζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια

21:47ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Επίσημο το ενδιαφέρον Μυστακίδη για την ΚΑΕ

21:44ΕΘΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε πρώην στρατόπεδο που θα γίνει οικισμός για στρατιωτικούς

21:27ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Στο... πάρα πέντε η Κομισιόν αναστέλλει την ποινή κατά της Google, εν μέσω απειλών Τραμπ

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Ρούντι Τζουλιάνι - Τραυματίστηκε σε τροχαίο

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη - Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε θανάσιμα με ΙΧ

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου σε τροχαίο

20:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις Ransomware στην Ευρώπη – Ανησυχούν οι ειδικοί

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Διπλωμάτης δολοφονήθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού του - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μιλάει για όλους και για όλα στο Οβάλ γραφείο - Live εικόνα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτυπά ο Ισραηλινός αναλυτής που αναστάτωσε την Τουρκία για τα Κατεχόμενα - Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» απειλή κατά Αιγύπτου και Ισραήλ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας:Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική με 8.000 Γερμανούς στρατιώτες και 40 πλοία απέναντι σε 30.000 Ρώσους

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένα άτομο, δείτε εικόνες

17:48ΕΛΛΑΔΑ

«Τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε η φίλη μου, υπάρχει τηλεφωνική κλήση» ισχυρίστηκε η 45χρονη οδηγός της Porsche

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Πώς κατάφερε να κολυμπήσει με χειροπέδες ο Τούρκος δραπέτης; - Μπορεί η εκπαίδευση των ΟΥΚ να απαντήσει στο μυστήριο;

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή - Ο ρόλος της Τουρκίας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ