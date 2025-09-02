Ηράκλειο: Πρωτοτυπία σε γαμήλια δεξίωση - Έκοψαν χάμπουργκερ αντί για τούρτα

Μια ιδιαίτερη επιλογή για την τελετή του γάμου τους έκαναν ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο , καθώς επέλεξαν να κόψουν ένα τεράστιο burger αντί για τη καθιερωμένη τούρτα, σε μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

