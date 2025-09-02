Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα
Το πλοίο δεν ζήτησε συνδρομή
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατικό Flying Cat 3 κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ύδρα για Πόρο και Πειραιά.
Το πλοίο πλέει προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να ζητήσει συνδρομή.
Με το πλοίο ταξιδεύουν 94 επιβάτες και το πλήρωμα είναι 13 άτομα.
