Πυροσβεστική: 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις πυρκαγιές στην επικράτεια.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (2/9), έως τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), εκδηλώθηκαν 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρεις.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρούμπιο: Τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά θα βυθίζονται
00:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Αλεούτιες Νήσους
23:17 ∙ WHAT THE FACT
Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας
23:06 ∙ LIFESTYLE
Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της
20:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος
16:28 ∙ LIFESTYLE
Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ