Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα ηλικίας 80 ετών
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το συμβάν έγινε γύρω στις 08:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχλαδιώτου, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα ηλικίας 80 ετών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
