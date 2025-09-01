Τραγωδία στην Ηλεία: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι 61χρονος

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στα Δουνέικα του δήμου Ήλιδας, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ένας 61χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, ενώ βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, ωστόσο διατηρούσε δεσμούς με την περιοχή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στην πράξη ερευνώνται.

Πηγή: patrisnews.com