Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς των Τούρκων για την πτήση F-16 στο Αιγαίο

Άμεση και αυστηρή είναι η απάντηση κύκλων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς που διατύπωσαν νωρίτερα πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά μαχητικά F-16 που επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο οπλισμένα έπειτα από 30 μήνες.

Κύκλοι του ελληνικού Πενταγώνου καθιστούν σαφές ότι τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης για όλες τις πτήσεις, πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR, σύμφωνα με τους κανόνες του International Civil Aviation Organization (ICAO).

Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι εφόσον δεν έχουν υποβάλει, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία οφείλει να προβεί σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστων εισερχομένων ιχνών

στο ATHINAI FIR, για λόγους ασφάλειας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, στοιχεία των παραβάσεων και παραβιάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος.

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Εν γνώσει του ΝΑΤΟ και των ελληνικών αρχών η πτήση τουρκικού F-16

Νωρίτερα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ισχυρίστηκαν ότι «τουρκικό αεροσκάφος εκτέλεσε την αποστολή του εν γνώσει τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των ελληνικών αρχών» και ότι η Ελλάδα, «σε αυτό το άοπλο αεροσκάφος αντέδρασε με δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη».

