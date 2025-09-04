Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς των Τούρκων για την πτήση F-16 στο Αιγαίο

Άμεση και αυστηρή απάντηση κύκλων ΥΠΕΘΑ στις πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ - Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR

Newsbomb

Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς των Τούρκων για την πτήση F-16 στο Αιγαίο

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 κατά τη διάρκεια άσκησης στην ανατολική Ρουμανία, στις 6 Μαρτίου 2024

AP
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άμεση και αυστηρή είναι η απάντηση κύκλων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς που διατύπωσαν νωρίτερα πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για τις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά μαχητικά F-16 που επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο οπλισμένα έπειτα από 30 μήνες.

Κύκλοι του ελληνικού Πενταγώνου καθιστούν σαφές ότι τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης για όλες τις πτήσεις, πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR, σύμφωνα με τους κανόνες του International Civil Aviation Organization (ICAO).

Επίσης, ξεκαθαρίζουν ότι εφόσον δεν έχουν υποβάλει, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία οφείλει να προβεί σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστων εισερχομένων ιχνών
στο ATHINAI FIR, για λόγους ασφάλειας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, στοιχεία των παραβάσεων και παραβιάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος.

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Εν γνώσει του ΝΑΤΟ και των ελληνικών αρχών η πτήση τουρκικού F-16

Νωρίτερα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ισχυρίστηκαν ότι «τουρκικό αεροσκάφος εκτέλεσε την αποστολή του εν γνώσει τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των ελληνικών αρχών» και ότι η Ελλάδα, «σε αυτό το άοπλο αεροσκάφος αντέδρασε με δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Εισβολή» μεδουσών σε πυρηνικό σταθμό για δεύτερη φορά σε ένα μήνα - Διακοπή λειτουργίας στους μισούς αντιδραστήρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες στη Λάρισα

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

17:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό - «Πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι- Οι δηλώσεις λίγο πριν πεθάνει: «Άλλαξα τον τρόπο που ντύνονται άνδρες και γυναίκες, και αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

«Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης»: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους ισχυρισμούς των Τούρκων για την πτήση οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο έπειτα από 30 μήνες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Μηνύματα θλίψης κατακλύζουν τα social media - «Ένας θρύλος ποτέ δεν πεθαίνει»

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βοσνία -Γεωργία 84-76: Νίκη-πρόκριση για τους Βόσνιους

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο λεκανοπέδιο - Ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Έξι παιδιά στο νοσοκομείο από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος - Σοβαρά τραυματίας μία συνοδός

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ

17:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικό! Πρώτη ή τέταρτη θέση για την Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες στην Εγνατία Οδό - Ανάμεσά τους τρία παιδιά

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

16:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Εκκλησιαστικό πραξικόπημα» στο Σινά: Μύδροι Δαμιανού εναντίον Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Μόσχας

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Οδοστρωτήρας» η Γαλλία, νίκη 40 πόντων με την Ισλανδία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο πιο άτυχος νικητής λαχείου - Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Νέος διάλογος Καμμένου: Ο «κοριός» επί ΣΥΡΙΖΑ, οι κουρτίνες, τα λαμπατέρ και ο ταξίαρχος

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικό! Πρώτη ή τέταρτη θέση για την Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μαρκετ

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με φορτηγό, ΙΧ και μηχανές στο τούνελ της Ποσειδώνος - Υπάρχουν τραυματίες

15:44LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πού οφείλεται το δυστύχημα στο Elevador da Glória στη Λισαβόνα - 16 τελικά οι νεκροί

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες στον δρόμο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο πιο άτυχος νικητής λαχείου - Κέρδισε 120.000 ευρώ, αλλά δεν θα πάρει ούτε ... σεντ!

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το αγόρι από την Ιταλία που έγινε ο «Βασιλιάς της μόδας»

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η κατάθεση που «καίει» τον οδηγό της μηχανής της θανατηφόρας παράσυρσης της γιαγιάς Τιτίκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ