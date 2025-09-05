Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

Εφιάλτη δίχως τέλος βιώνει μία γιατρός στην Θεσσαλονίκη, η οποία είχε την ατυχία να υποδεχθεί ως ασθενή έναν 42χρονο που έχει γίνει διώκτης της τον τελευταίο έναν χρόνο.

Η γυναίκα όπως και αρκετές άλλες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και μάλιστα ο stalker έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, ωστόσο είναι ελεύθερος.

Το όνομα του κατηγορούμενου μόνο την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ήταν πέντε φορές γραμμένο στο πινάκιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, απειλές, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη βία και όχι μόνο για ένα θύμα.

Δικαστήρια με αποφάσεις τους και με απειλή προσωποκράτησης του απαγορεύουν να πλησιάζει τη νεαρή γιατρό.

Κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιεί διαφορετικά προφίλ απειλώντας τα θύματά του. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία.

