Κρήτη: Βγαίνουν στους δρόμους οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Αφού… ζέσταναν τις μηχανές τους και προειδοποίησαν για τις προθέσεις τους, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης βγαίνουν στους δρόμους.

Η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα της κινητοποίησης, ευελπιστούν πώς θα είναι … μεγάλη, από πλευράς της συμμετοχής.

Το ραντεβού τους δόθηκε για τις 11 το πρωί στη γέφυρα της Παντάνασσας, όπου αναμένεται να δώσουν το παρών εκπρόσωποι και ενασχολούμενοι με τον κλάδο από το Ηράκλειο, τον Μυλοπόταμο και το Λασίθι. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα Χανιά με διαμαρτυρόμενους από τον τοπικό νομό και τον όμορο, αυτόν του Ρεθύμνου.

Εξάλλου, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτοκτηνοτρόφων απέστειλε το υπόμνημα των αιτημάτων της στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοποιώντας το στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Η ΕΟΑΣ Ηρακλείου από την πρώτη μέρα που «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε ξεκάθαρη θέση και έδωσε δυναμική απάντηση με ανακοινώσεις , κινητοποιήσεις και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να αναδείξει την σαπίλα μιας συγκεκριμένης πολιτικής την οποία το οργανωμένο κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων την κατήγγειλε τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην υπόλοιπη χώρα μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΚΑΠ της ΕΕ που όλοι τους τη λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όσοι σήμερα εμφανίζονται ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, πολιτικοί και αγροτοπατέρες ήταν που συντονισμένα έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να υποσκάψουν και να συκοφαντήσουν τους δικούς μας αγώνες για την επιβίωση μας. Ήταν αυτοί που τους χαρακτήριζαν ως κομματικά υποκινούμενους. Σήμερα κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος μπορεί να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα για το ποιος, τι και γιατί. Όταν εμείς βγαίναμε στα μπλόκα κάποιοι έλεγαν ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα και κόμπαζαν ότι αυτοί είναι συνδικαλιστές του διαλόγου και όχι του πεζοδρομίου. Φυσικά και δεν θίγουν την ρίζα του προβλήματος παρά γενικολογούν μήπως και ξεφουσκώσει η οργή και η αγανάκτηση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων μπροστά στη δυσωδία που εκπέμπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ . Για αυτό καμία εμπιστοσύνη για τις προθέσεις και τους στόχους τους!

Η στάση μας απέναντι σε αυτή την πολιτική που μας ξεκληρίζει πρέπει να είναι ξεκάθαρη και με συγκεκριμένα αιτήματα, αυτά που παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια σταθερά και αταλάντευτα με γνώμονα το συμφέρον το δικό μας και όχι της εκάστοτε κυβέρνησης και των πολιτικών τους γραφείων. Απέναντι στα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως βιοπαλαιστές αγρότες όπως η απληρωσία, οι χαμηλές τιμές σε γάλα και κρέας, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους , ένα δρόμο έχουμε μπροστά μας , του αγώνα διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας που καθορίζουν την επιβίωση μας . Γι΄ αυτό καλούμε τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους μαζικά και οργανωμένα να παλέψουμε για:

• Μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές.

• Να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους μικρούς κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές στα 20 ευρώ ανά γαλακτοπαραγωγικό ζώο.

• Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στους παραγωγούς και φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.

• Κρατική επιδότηση των ίδιων των κτηνοτρόφων και των παραγωγών για την κάλυψη του κόστους θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων τους

• Σύνδεση της επιδότησης με την πραγματική παραγωγή και το πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου. Μόνο όσοι παράγουν είναι πραγματικοί αγροτοκτηνοτρόφοι και όχι οι ιδιοκτήτες γης.

• Να μην πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα και τα πρόστιμα! Ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και την ΚΑΠ να μην πάει στα πρόστιμα όπως μας ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνηση να πράξει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Να πληρώσουν τα πρόστιμα οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιτήδειοι που τσέπωσαν εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ, όλοι όσοι έχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Να επιστραφούν στους αγροτοκτηνοτρόφους όσα χρήματα κατευθύνθηκαν σε αυτούς που χρόνια λυμαίνονται τις αγροτικές επιδοτήσεις σε βάρος του μόχθου και του ιδρώτα μας.

• Δεν δεχόμαστε να χαρακτηρίζονται συλλήβδην όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ως εν δυνάμει "απατεώνες που τρώνε τις επιδοτήσεις". Απαιτούμε να δοθούν στην δημοσιότητα όλα τα ονόματα όσων συμμετείχαν στο σκάνδαλο, όσων αγροτών και κτηνοτρόφων εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις. Αυτοί για ευνόητους λόγους είναι οι μεγαλύτεροι πολέμιοι των μπλόκων, των κινητοποιήσεων και του οργανωμένου αγροτικού κινήματος.

• Η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ο έλεγχος και οι πληρωμές, οι απαιτούμενες μελέτες, θα πρέπει να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες.

• Το κράτος να αναλάβει την ευθύνη και το κόστος όλης της διαδικασίας για τους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα και να διασφαλίσει τα βοσκοτόπια και τις ενισχύσεις των βοσκοτόπων.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

