Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

Για τα όσα λέγονται τις τελευταίες ώρες για την 34χρονη σύντροφό του και την γέννηση των δύο ακόμη παιδιών τους, μίλησε στον ΣΚΑΙ ο άνδρας της άτυχης γυναίκας που άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, μετά τη γέννα του τρίτου τους παιδιού, στο σπίτι τους στα Πατήσια.

Ο νεαρός άνδρας ξέσπασε και ξεκαθάρισε ότι η σύζυγός του είχε γεννήσει σε δημόσιο Νοσοκομείο τα δύο άλλα τους παιδιά.

«Σκέφτομαι τι θα κάνω με την κηδεία της γυναίκας μου, αν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου ξανά και ξανά και ξανά, για όλο το μέλλον μου», ανέφερε συντετριμμένος.

Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν 10 χρόνια και εκείνος είχε αποφασίσει να δουλεύει αποκλειστικά, προκειμένου να στηρίξει έτσι τη σύντροφό του, στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

«Θα το παλέψω μόνος μου στα πόδια μου. Ψηλά το κεφάλι», λέει μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν αλλά και την κατάστασή που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα, ο 34χρονος Γιώργος δηλώνει πλήρη άγνοια, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς η γυναίκα του κατέληξε να γεννά στο σπίτι, καθώς έλειπε.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, δεν βρήκε καμία κλήση στο κινητό του, ενώ συμπλήρωσε λέγοντας πως κάποιο τηλεφώνημα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί προκειμένου η άτυχη γυναίκα να τον ενημερώσει και να ζητήσει βοήθεια.

Καταλήγοντας, ο σύντροφος της 34χρονης ανέφερε ότι δε γνωρίζει εάν προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιον άλλον συγγενή η οικείο.

Διαβάστε επίσης