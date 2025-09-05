Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Αχαρνών - Απεγκλωβίστηκε άτομο από τον 6ο όροφο

Συναγερμός το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική.

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (5/9) σε διαμέρισμα 6ου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών, στην Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια ένα άτομο.

