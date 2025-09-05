Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μεταξουργείο - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου
Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (5/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Κολωνό. Μέσα στο κτήριο, επί των οδών Ελευσινίων και Λένορμαν στον Κολωνό, υπάρχει ένα εγκλωβισμένο άτομο, για το οποίο είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
