Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες από Μοσχάτο μέχρι Νέα Ιωνία
Προβλήματα στο Κέντρο και στη Βουλιαγμένης
Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο μεγαλύτερο μέρος του Κηφισού, στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ την ίδια ώρα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό.
Τα σημαντικότερα προβλήματα στην Αττική Οδό εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας, με καθυστερήσεις έως και 20' να σημειώνονται στο σημείο.
Στο Κέντρο, η κίνηση είναι στο «κόκκινο» στην Αχιλλέως και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Στην Βουλιαγμένης εντοπίζονται προβλήματα στο ύψος της Ηλιούπολης, ενώ και στην Κηφισίας υπάρχει αυξημένη κίνηση, στο ύψος του Ψυχικού στο ρεύμα προς Μαρούσι.
