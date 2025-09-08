Τύρναβος: 4 μήνες με αναστολή στον 88χρονο που πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε τον νεαρό καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του

Newsbomb

Τύρναβος: 4 μήνες με αναστολή στον 88χρονο που πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκαριστικές στιγμές έζησε ο Τύρναβος το απόγευμα της Κυριακής (08/09), καθώς 88χρονος άνδρας πυροβόλησε 18χρονο με αεροβόλο, επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση που διατηρεί με την εγγονή του.

Ο ηλικιωμένος έβγαλε το αεροβόλο και πυροβόλησε δύο φορές, πετυχαίνοντας τον 18χρονο φίλο της εγγονής του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο, σύμφωνα με το MEGA.

Ο 88χρονος παρουσιάστηκε στο αυτόφωρο μετανιωμένος. Υποστήριξε ότι πήρε το όπλο στα χέρια του για να τον φοβίσει, επειδή το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και ήθελε να κάνει κάτι για να απομακρύνει την εγγονή του από εκείνον.

«Μάλωναν τα παιδιά είπα να τα φοβίσω. Ενοχλούσε την εγγονή μου. Καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Έχουμε σχέση με την οικογένεια του. Δεν πείραξα άνθρωπο μέχρι τώρα, ούτε γάτα. Ήθελα να τους φοβίσω να φύγω», είπε ο 88χρονος.

«Εκείνη την ώρα που περνούσε (ο 18χρονος) με το ηλεκτρικό το μηχανάκι που έχει και περνούσε απ’ έξω και έβγαλε (ο 88χρονος) το όπλο και τον χτύπησε δύο φορές λέει. Αφού τον πήρε πίσω στον ώμο, στον αριστερό. Μπορούσε να κτυπήσει στο κεφάλι, οπουδήποτε. Κι άλλη φορά του ξαναείπε πάλι. Ξανά απείλησε πάλι ότι θα τον χτυπήσει με το όπλο», είπε ο πατέρας του 18χρονου.

Ο 18χρονος από την πλευρά του δεν ζητά την τιμωρία του ηλικιωμένου, παρά τον τραυματισμό του, εκτιμώντας ότι ο 88χρονος δεν είχε πρόθεση να του κάνει κακό.

«Είναι ο παππούς της κοπέλας μου. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Ήταν πολύ λίγο. Πήγα στο σπίτι μου είπε φύγε και την ώρα που έφευγα με πυροβόλησε με το αεροβόλο. Με πήρε ξυστά. Αν όχι θα ήταν πιο σοβαρό. Μπορεί και ναί μπορεί και όχι. Ο πατέρας της κοπέλας μου δεν ζεί. Ο παππούς την προστατεύει. Ήθελε να με τρομάξει. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να μου κάνει κακό. Δεν θέλω να τιμωρηθεί. Ήταν ένα ατυχές γεγονός».

Ο 18χρονος μετά τους πυροβολισμούς επέστρεψε και ήταν μαζί με την κοπέλα του σαν να μην έγινε το παραμικρό, ανέφερε στο Live news μάρτυρας, ο οποίος ενισχύει τα όσα ισχυρίζεται ο 88χρονος, για τους συχνούς τσακωμούς που είχε το νεαρό ζευγάρι.

«Έχει θέμα ο παππούς και δεν είναι και πολύ στα καλά του. Εγώ πέρασα γιατί μιλούσα με την εγγονή του παππού και μου έβγαλε όπλο ο παππούς και με πέτυχε. Δυστυχώς, με πέτυχε. Εμένα στο νοσοκομείο που είπαν ότι μπήκε και βγήκε. Δεν… δεν έγινε κάτι. Απλά με τρύπησε», είπε ο 18χρονος μιλώντας στο MEGA.

«Χθες το απόγευμα έγινε και το βράδυ και το βράδυ άραζε με την κοπέλα του αυτήν και άλλους φίλους εκεί πέρα και το έλεγαν και γελούσαν κι όλας. Τώρα να πηγαίνεις στο σπίτι της αλληνής και να μαλώνετε όλη μέρα και να πλακώνεστε, αυτή να σου πετάει το ένα, εσύ να της πετάς το άλλο κτλ και μέσα να μένει 88 χρονών άνθρωπος και να βλέπει να ξυλοφορτώνεις την εγγονή του, ε, κάποια στιγμή θα γυρίσει και το μάτι του ανθρώπου. Αυτός ο συγκεκριμένος παππούς είναι ο μπαμπάς του μπαμπά της. Με τον οποίο και μένει μαζί στο σπίτι. Και με τη μαμά της. Και με τα αδέλφια της. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μέσα στο σπίτι και τη ζει όλη αυτή την κατάσταση γιατί τον πήγαινε μέσα στο σπίτι. Το κοριτσάκι αυτό είναι 15 χρονών», αναφέρει μαρτυρία στο Live News.

Το δικαστήριο επέβαλε 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 88χρονο για την πρόκληση σωματικών βλαβών και παράνομη οπλοκατοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός σκότωσε 12 ασθενείς για να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανάνηψη

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ μετά την κατηγορία του Σαάρ για αντισημιτισμό

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» σε Κηφισίας και κέντρο - Καθυστερήσεις έως 20' στην Αττική Οδό

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Στην «αντεπίθεση» η Βραζιλία για τον αμερικανικό στόλο στην Καραϊβική: «Παράγοντας έντασης σε φιλειρηνική περιοχή»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καβγάδισαν σε μνημόσυνο και βρέθηκαν στο αυτόφωρο

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Φιλική νίκη επί του ΠΑΣ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Γκρούγιτς – Σκόραραν Μαρσιάλ, Καλοσκάμης

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Κυβέρνηση Μπαϊρού πριν το τέλος: Τα χρέη της Γαλλίας μας βυθίζουν - Η ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Στη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελείται η κηδεία του - Εικόνες

17:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Πιο κυρίαρχος και αποτελεσματικός από ποτέ ο Γιάννης - Τα νούμερα με την Ελλάδα και η επίδοση που κυνηγάει

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επεισόδια έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: 4 μήνες με αναστολή στον 88χρονο που πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης σε Κωνσταντοπούλου:Κανένα «υπόμνημα» δεν έλαβα από «σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ»

17:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποβρύχιος καθαρισμός στην Κύθνο – Ένα δυνατό μήνυμα για το περιβάλλον

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Νορβηγία: Τρεις έφηβες νεκρές από πυρκαγιά σε σπίτι

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεταβολή του σκηνικού - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις μετά την καταγγελία για λάθος μετάγγιση αίματος στην Ευρωκλινική

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεταβολή του σκηνικού - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καβγάδισαν σε μνημόσυνο και βρέθηκαν στο αυτόφωρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ σε μεγάλη ιδιωτική κλινική: Ασθενής φέρεται να έλαβε λάθος μετάγγιση αίματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ