Θεσσαλονίκη: Καβγάδισαν σε μνημόσυνο και βρέθηκαν στο αυτόφωρο

Αναστάτωση επικράτησε χθες σε ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν μνημόσυνο κατέληξε σε άγριο οικογενειακό καβγά.

Κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου, συγγενικά πρόσωπα συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι, ένας 55χρονος και η 54χρονη σύζυγός του, να καταλήξουν στο αυτόφωρο έπειτα από σχετική καταγγελία.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή.

Η δίκη τους αναβλήθηκε και αφέθηκαν ελεύθεροι.