Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας από πορεία του ΠΑΜΕ
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι του κέντρου
Χάος επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους, λόγω πορείας του ΠΑΜΕ, το οποίο αντιδρά στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και κυρίως στο 13ωρο.
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία σε πολλές πόλεις.
Τα συνδικάτα απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. «Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Στο «κόκκινο» είναι οι Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Ριζάρη, Ρηγίλλης, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μιχαλακοπούλου, Παναγή Τσαλδάρη, λεωφόρος Αλεξάνδρας, Υμηττού, Φιλολάου κ.α