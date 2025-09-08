Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας από πορεία του ΠΑΜΕ

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα κατά του νέου εργατικού νομοσχεδίου

Χάος επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στους δρόμους, λόγω πορείας του ΠΑΜΕ, το οποίο αντιδρά στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και κυρίως στο 13ωρο.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία σε πολλές πόλεις.

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα κατά του νέου εργατικού νομοσχεδίου Eurokinissi

Τα συνδικάτα απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. «Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα κατά του νέου εργατικού νομοσχεδίου Eurokinissi

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Στο «κόκκινο» είναι οι Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Ριζάρη, Ρηγίλλης, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μιχαλακοπούλου, Παναγή Τσαλδάρη, λεωφόρος Αλεξάνδρας, Υμηττού, Φιλολάου κ.α

Διαβάστε επίσης