Φωτιά σε δύσβατη περιοχή έξω από τον Βόλο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε λοφώδη έκταση μεταξύ Σέσκλου και Σωρού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες πριν πέσει η νύχτα.

