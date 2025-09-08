Φωτιά σε δύσβατη περιοχή έξω από τον Βόλο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε λοφώδη έκταση μεταξύ Σέσκλου και Σωρού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες πριν πέσει η νύχτα.
