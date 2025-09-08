Φωτιά σε δύσβατη περιοχή έξω από τον Βόλο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Newsbomb

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή έξω από τον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε λοφώδη έκταση μεταξύ Σέσκλου και Σωρού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες πριν πέσει η νύχτα.

fotia.jpg
volos-fotia.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Ναι, je regrette

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ο Κουρτινάιτις αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Δανία 0-1 (Ημίχρονο): Πολλά λάθη η Εθνική, ο Τζολάκης απέτρεψε δεύτερο τέρμα! - Δείτε το γκολ

22:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Θα διατηρήσει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου πρώην Σινά, Φαράν και Ραιθώ

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινωνική αντιπαροχή: Την Τρίτη στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο - Τι προβλέπει, ποιους αφορά

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού - «Το παιδί φοβήθηκε»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νέα Σμύρνη για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας

21:47ΥΓΕΙΑ

Πέντε λόγοι να αποφύγετε τον καφέ με άδειο στομάχι

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο - Αύριο η κηδεία του

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επικό βίντεο της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι»

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Ήττα με buzzer beater από την Κλουζ στη Ρουμανία – Δείτε βίντεο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

21:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΘ: Γαλάζια «παρέλαση» στην ομιλία Δένδια με πάνω από 47 βουλευτές

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κ.Ο.Κ.: Ξεπέρασαν τις 2.800 παραβάσεις - Οδηγοί δικύκλων και επιβάτες δεν φορούσαν κράνος

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δύσβατη περιοχή έξω από τον Βόλο

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός του αεροδρομίου Χίθροου - «Πιθανό περιστατικό επικίνδυνων υλικών»

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Είμαστε εδώ για ένα μετάλλιο, τα power rankings είναι βλακείες»

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένη δεξαμενή γλυκού νερού μίλια κάτω από τον πυθμένα του ωκεανού

20:39ΕΛΛΑΔΑ

«Χειροπέδες» σε δύο 18χρονους και σε έναν 14χρονο - Λήστεψαν ψιλικατζίδικο με την απειλή μαχαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο - Αύριο η κηδεία του

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

22:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Θα διατηρήσει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου πρώην Σινά, Φαράν και Ραιθώ

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού - «Το παιδί φοβήθηκε»

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Δανία 0-1 (Ημίχρονο): Πολλά λάθη η Εθνική, ο Τζολάκης απέτρεψε δεύτερο τέρμα! - Δείτε το γκολ

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

21:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επικό βίντεο της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι»

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης - Ο Μακρόν θα ορίσει διάδοχο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός είναι ο ανήλικος οδηγός του μοιραίου φορτηγού που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ