Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η Π.Υ., κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 16:00 και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΦ όχημα, στο 376ο χλμ. της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του δήμου Βόλβης #Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025

Σύμφωνα με το thestival.gr, από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους.

