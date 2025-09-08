Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες
Συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή που φορτηγό άρπαξε φωτιά στην Εγνατία Οδό
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) για φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα η Π.Υ., κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 16:00 και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της.
Σύμφωνα με το thestival.gr, από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους.
