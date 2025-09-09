Λέκκας: Αναμένονται μετασεισμοί τη νύχτα - Αυτό το ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς
Καθησυχαστικός ο σεισμολόγος
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μίλησε στην ΕΡΤ λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα.
Όπως είπε, αυτή τη στιγμή γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για τη δόνηση ενώ αναμένει ότι θα υπάρξουν μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για το συγκεκριμένο ρήγμα, αφού όπως τόνισε «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς».
