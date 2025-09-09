Ο Εγκέλαδος χτύπησε την ώρα της συνέντευξης του Γιοβάνοβιτς - Πώς αντέδρασε ο προπονητής

Την ώρα της συνέντευξης τύπου μετά το άτυχο παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Δανία (0-3), σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική.

Ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σταμάτησε έκπληκτος να μιλάει, νιώθοντας τη δόνηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί.

Κάποιος πιο... συνηθισμένος σε αυτά, δημοσιογράφος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται να λέει «πάμε παιδιά, συνεχίζουμε κύριε Γιοβάνοβιτς»...

