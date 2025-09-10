Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

Το Τελεφερίκ του Λυκαβηττού είναι ένα από τα πιο παλιά κι ακόμη σε λειτουργία έργα μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα, Όχι ιδιαίτερα δημοφιλές ή γνωστό στους αθηναίους, που επιλέγουν παραδοσιακά τα ΙΧ τους για τις εξορμήσεις, αλλά προτιμάται από τους χιλιάδες τουρίστες, με τη μικρή- και όχι και τόσο γραφική διαδρομή του αφού πραγματοποιείται σε κλειστό τούνελ – να μεταφέρει τους επισκέπτες από το Κολωνάκι, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Αθήνας: Την κορυφή του Λυκαβηττού, ίσως το μόνο μέρος με θέα 360 μοιρών να κόβει την ανάσα και το λεκανοπέδιο… «πιάτο».

Το Newsbomb, στον απόηχο του τραγικού συμβάντος στην Πορτογαλία, που θρηνεί ακόμα για τους 16 νεκρούς τουρίστες στο τελεφερίκ της Λισαβόνας, πραγματοποίησε αυτοψία στο τελεφερίκ, το οποίο κλείνει αισίως τα 60 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας του, χωρίς να έχει αποτελέσει ποτέ... είδηση.

Η αιτία για αυτό είναι η συστηματική και σχολαστική συντήρηση από τους υπεύθυνους, υπό όλες τις συνθήκες και όλες τις ημέρες του χρόνου. Πρόκειται άλλωστε για επίγειο καλωδιοκίνητο σιδηροδρομικό μέσο με μεγάλη κλίση, κι όχι για το κλασικό τελεφερίκ, έτσι όπως τα γνωρίζουμε για παράδειγμα από τα χιονοδρομικά κέντρα ή την Πάρνηθα.

Φτάνουμε στη συμβολή των οδών Πλουτάρχου και Αριστίππου, στην καρδιά του Κολωνακίου, όπου βρίσκεται η αφετηρία.

Τα δρομολόγια, όπως μας ενημερώνει η επί 20 χρόνια ταμίας του τελεφερίκ, Ιωάννα Κωνσταντέλλου, στην τουριστική περίοδο είναι ένα κάθε μόλις 5 λεπτά περίπου, ενώ καθημερινά αυτή την περίοδο εξυπηρετούνται πάνω από 1.000 άτομα.

«Οι τουρίστες μας δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι και με το μέσο αυτό μεταφοράς όσο φυσικά και με το τέρμα της διαδρομής τους. Το θεωρούν μάλιστα και ως τουριστική ατραξιόν».

Η διαδρομή, διάρκειας μόλις 4 λεπτών, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο αφού λαμβάνει χώρα σε ένα κλειστό τούνελ 210 μέτρων με κλίση 28 μοιρών (θυμίζει μετρό σε… ανηφόρα) και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ούτε οι… υψοφοβικοί, ενώ αυτή η ελάχιστη αναμονή ανταμείβει, όσο η σπουδαία θέα και η ατμόσφαιρα, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή του Λυκαβηττού, όπου ο επισκέπτης καταφθάνει γλιτώνοντας την ανάβαση με τα πόδια, διάρκειας περίπου 15 λεπτών.

Πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχων για μηδενικά ατυχήματα

Στο τέλος της διαδρομής συναντούμε τον Κωνσταντίνο Κέμπερχο, Τεχνικό Ασφαλείας του τελεφερίκ.

Ο ίδιος μας εξηγεί πρόθυμα το είδος και τη συχνότητα των ελέγχων, που διασφαλίζουν αυτό που έχει δείξει η πρακτική 60 ετών, δηλαδή την εκμηδένιση της πιθανότητας ατυχήματος. Άλλωστε, πέραν αυτών των ελέγχων, η λειτουργία των συρμών ανόδου και καθόδου είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν υπάρχει ο ανθρώπινος -και μη αλάθητος- παράγοντας. Οι χειριστές ωστόσο, βρίσκονται πάντα μπροστά στον πίνακα ελέγχου, που τους ενημερώνει για την τάση και τη λειτουργία όλων των συστημάτων.

Όπως περιγράφει, ο πρωινός χειριστής είναι και υπεύθυνος για την πρωινή συντήρηση και το πρώτο πράγμα που κάνει -περίπου 45 λεπτά πριν το πρώτο δρομολόγιο είναι να ελέγξει τα πιο αναγκαία συστήματα, όπως το σύστημα φρένων -ώστε υπό οποιαδήποτε συνθήκη ότι κι αν γίνει, να λειτουργεί η δαγκάνα-, αλλά και το σύστημα έκτακτης ανάγκης ενώ πραγματοποιεί ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο μόνος του, πριν εισέλθουν οι πρώτοι επιβάτες.

Το επόμενο επίπεδο είναι ο εβδομαδιαίος έλεγχος- που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 12 ώρες- κατά τον οποίο λαδώνονται καταλλήλως όλα τα εξαρτήματα των βαγονιών αλλά και της τροχιάς.

Ο μηνιαίος έλεγχος είναι μεγαλύτερος και περιλαμβάνει την ενδελεχή εξέταση όλων των εξαρτημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος και πραγματοποιούνται αντικαταστάσεις όπου χρειάζεται. Επίσης, περιγράφει ο τεχνικός ασφαλείας, πραγματοποιούνται και προσομοιώσεις με πιθανά σενάρια, όπως για παράδειγμα την τήρηση των σχεδίων ανάγκης για την περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε ακραίο, όπως το να κοπεί το συρματόσχοινο, που ήταν και η αιτία του τραγικού δυστυχήματος στη Λισαβόνα.

Ο ετήσιος έλεγχος -που είναι και ο μεγαλύτερος- πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ειδικούς στα τελεφερίκ, που έρχονται από μια αυστριακή και μια ελβετική εταιρεία. Σε αυτόν, δοκιμάζεται και ελέγχεται μεταξύ άλλων με ειδικό σύστημα μακροσκοπικά το συρματόσχοινο, προκειμένου να διαπιστωθεί η οποιαδήποτε φθορά.

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού μας προσκαλεί όλους -και ειδικά τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας- που θέλουν να απολαύσουν την πρωτεύουσα από το καλύτερο και πιο πανοραμικό σημείο της μετά την Ακρόπολη- για μια σύντομη και απόλυτα ασφαλή διαδρομή, που τελικά θα μας μείνει… αξέχαστη.

Σύντομα δε, τα δύο βαγόνια ανόδου και καθόδου θα ανακαινιστούν πλήρως, ώστε να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία του επισκέπτη.

