Λισαβόνα: Προβλήματα με ένα καλώδιο προκάλεσαν το θανατηφόρο δυστύχημα στο τελεφερίκ Γκλόρια

Το θανατηφόρο δυστύχημα στο τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία πιθανότατα οφείλεται σε προβλήματα με το καλώδιο, αναφέρει έκθεση

Το θανατηφόρο δυστύχημα στο τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία πιθανότατα οφείλεται σε προβλήματα με το καλώδιο, αναφέρει έκθεση
Εικόνες χάους στο τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα
AP
Προβλήματα με ένα καλώδιο προκάλεσαν πιθανότατα την πτώση του μοιραίου τελεφερίκ της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 22 όταν συνετρίβη σε ένα κτήριο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση. Το κίτρινο βαγόνι που μοιάζει με τραμ, το οποίο μεταφέρει ανθρώπους σε μια απότομη πλαγιά στην πορτογαλική πρωτεύουσα, χτύπησε σε ένα κτήριο αφού βγήκε από τις γραμμές την Τετάρτη (3/9) στους πρόποδες ενός απότομου λόφου.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας δημοσίευσε το Σάββατο την πρώτη του έκθεση έρευνας για το τροχαίο.
Η έκθεση ανέφερε ότι οι καμπίνες είχαν ταξιδέψει «όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα» όταν «έχασαν ξαφνικά τη δύναμη ισορροπίας που παρείχε το καλώδιο που τις συνέδεε».

«Η καμπίνα Νο. 2 ξαφνικά ανατράπηκε, η κίνησή της σταματώντας περίπου 10 μέτρα πιο πέρα ​​λόγω της μερικής εκτροπής της πέρα ​​από το τέλος της γραμμής και της θάψιμο της κάτω πλευράς του τραμπόλιο (τρόλεϊ) στο τέλος της τάφρου του καλωδίου», πρόσθεσε. «Η καμπίνα Νο. 1, στην κορυφή του Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική της κίνηση, αυξάνοντας την ταχύτητά της.

Η έκθεση πρόσθεσε: «Ο χειριστής του τελεφερίκ χρησιμοποίησε αμέσως το αερόφρενο και το χειρόφρενο για να προσπαθήσει να σταματήσει την κίνηση. Αυτές οι ενέργειες δεν είχαν καμία επίδραση στη διακοπή ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας και συνέχισε να επιταχύνει προς τα κάτω στην πλαγιά».

Η έκθεση πρόσθεσε ότι μια εξέταση των συντριμμιών έδειξε ότι «το καλώδιο σύνδεσης είχε υποχωρήσει» στο σημείο σύνδεσης με την καμπίνα στην κορυφή του λόφου. Μια τελική έκθεση θα δημοσιευτεί αργότερα.

