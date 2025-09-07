Λισαβόνα: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

Η Λισαβόνα βυθίστηκε στη θλίψη μετά την τραγωδία με το τελεφερίκ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα προκλήθηκε από τη θραύση του καλωδίου που συνέδεε τα δύο βαγόνια, με αποτέλεσμα το όχημα να χάσει την ισορροπία του και να συντριβεί. Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά από προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τις διαδικασίες συντήρησης.

Η έκθεση των αρχών

Η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων εξέδωσε σημείωμα στο οποίο περιγράφονται τα πρώτα ευρήματα:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή».

Ταχύτητα και διάρκεια της πτώσης

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, το τελεφερίκ κινείτο με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή που εκτροχιάστηκε. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι όλα εξελίχθηκαν εξαιρετικά γρήγορα: η τραγική ακολουθία γεγονότων διήρκεσε μόλις 50 δευτερόλεπτα.

Η επόμενη μέρα

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς αιτίες της τραγωδίας και να εξεταστεί αν απαιτούνται αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχου και συντήρησης. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη, ενώ η κοινωνία της Λισαβόνας παραμένει συγκλονισμένη από το δυστύχημα που ανέδειξε τις αδυναμίες ενός συστήματος που θεωρούνταν ασφαλές.

