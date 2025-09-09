Μύκονος: Αναποφάσιστη αγελάδα είχε...δίλημμα για παραλία - Super Paradise ή Αγράρι
Το συμπαθές θηλαστικό καταγράφηκε από κάμερα να στέκεται στην άκρη του δρόμου
Για πάρτι στο κοσμικό Super Paradise ή για μπάνιο στο ήσυχο Αγράρι με τα γαλαζοπράσινα νερά; Αυτό το δίλημμα φαίνεται ότι είχε μια...αγελάδα στην Μύκονο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του Mykonos Live TV, το συμπαθές θηλαστικό καταγράφηκε από κάμερα να στέκεται στην άκρη του δρόμου, στην διασταύρωση με κατεύθυνση τις δύο αυτές πασίγνωστες περιοχές του νησιού.
Δείτε το βίντεο:
