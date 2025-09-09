Τα Χανιά αποχαιρέτισαν τον Νίκο Παπαδάκη, πρόεδρο του Ιδρύματος «Ελ. Βενιζέλος»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των Αρχών αποχαιρέτισαν στον Ιερό Ναό της Αγιάς Μαγδαληνής στη Χαλέπα τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκο Παπαδάκη (Παπαδή), που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή.

Εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε την ισχυρή παρακαταθήκη που άφησε ο Νίκος Παπαδάκης ως προς την ανάδειξη του έργου και της προσφοράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν να μελετήσουν ένα έργο πολυσχιδές που προέκυψε μέσα από πολυετή έρευνα και προσωπική αφοσίωση του Ν. Παπαδάκη πάνω στο έργου της διατήρησης της μνήμης και της παρακαταθήκης του Ελ. Βενιζέλου και συνάμα παρά πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν τόσα παιδιά, ενώ οι μεγάλοι μέσα από το μνημειώδες συγγραφικό του έργο που αφήνει μπορούν να παρακολουθήσουν όλα αυτά που έγιναν», σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη, ενώ έκανε λόγω για “υπερτοπική απώλεια”.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Παπαδάκη. INTIME NEWS

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έγραψε σε ανάρτησή του στο X (Twitter) για τον Νίκο Παπαδάκη, τον άνθρωπο που «αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου, κάνοντας αναφορά στην ιδιαίτερη συνεργασία που είχαν μαζί.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε τον Νικόλαο Παπαδάκη, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γενικό Διευθυντή και «ψυχή» του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με τον οποίο είχα ιδιαίτερη συνεργασία.



Αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 9, 2025

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για έναν άνθρωπο που συνέδεσε όλη τη ζωή του και την προσωπική και επαγγελματική πορεία με την ανάδειξη του έργου και της κληρονομιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου. «Χρωστάμε όχι μόνο ως Χανιώτες αλλά κι ως Έλληνες στον Νίκο Παπαδάκη ότι όλοι μπόρεσαν κι έμαθαν μέσα από το έργο του το έργο του Ελ. Βενιζέλου κι ότι έκανε για την οικία του, το Μουσείο Θερίσου, την πατρική οικία στις Μουρνιές κι ότι πέρασε με διαγωνισμούς, βραβεία κ.ά. σε σχολεία να μάθουν την ιστορία κι οτιδήποτε γύρω από τον Ελ. Βενιζέλο και βέβαια την εξωστρέφεια του Ιδρύματος με τη σύνδεσή του και τη δημιουργία παραρτημάτων στο εξωτερικό», είπε μεταξύ άλλων η κυρία Βολουδάκη.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη στην εξόδιο ακολουθία. INTIME NEWS

Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης αναφέρθηκε σε έναν πολύ σημαντικό Χανιώτη που ως διευθυντής του Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” πέτυχε σπουδαία πράγματα. “Εκτός από την ανάδειξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του εθνάρχη και μεγάλου Χανιώτη πολιτικού, κατάφερε να ενώσει τους απανταχού Έλληνες με τα παραρτήματα που δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο, όπως και με το πείσμα και τη μεθοδικότητά του να έχουμε τώρα 3 μουσεία για τον Ελ. Βενιζέλο και σίγουρα το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο”, τόνισε ο κ. Μαρκογιαννάκης.

Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. INTIME NEWS

