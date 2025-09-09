Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις – Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

Πιο ανατρεπτικό και fun από ποτέ επιστρέφει το ΟΠΑΠ Game Time, από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα, η Χριστίνα Βραχάλη και η Λίλα Κουντουριώτη τρυπώνουν στο πλατό της εκπομπής, μας αποκαλύπτουν τα νέα σκηνικά και μας δίνουν μία γεύση από τις εκπλήξεις της νέας σεζόν και τα challenges στα οποία θα υποβάλουν τους καλεσμένους.

Με το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time, που έρχεται αυτή την Παρασκευή, «δεν θα πας πουθενά».

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.