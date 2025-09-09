Φωτιά στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας: Άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Απανωτά περιστατικά πυρκαγιών σημειώθηκαν το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Λαμίας. Όπως τονίζει το Lamiareport.gr λίγη ώρα μετά την κατάσβεση μικρών εστιών στην Καμηλόβρυση, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει νέα φωτιά στη Μεγάλη Βρύση.

Η εστία εντοπίστηκε από drone που επιτηρεί τον Δήμο Λαμιέων και την ευρύτερη περιοχή, πλησίον κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ανατολική Λαμία.

Επίγεια και εναέρια μέσα στη μάχη

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά οχήματα. Ωστόσο, το δύσβατο ανάγλυφο και η ανοιχτή περιοχή κατέστησαν απαραίτητη τη συνδρομή εναέριων δυνάμεων. Δύο αεροσκάφη τύπου PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού με ακρίβεια, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Συνδρομή του Δήμου Λαμιέων

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Δήμου Λαμιέων, που διέθεσε δύο μεγάλες υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Η συντονισμένη δράση όλων των δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε κατοικημένη ζώνη, περιορίζοντας τις καταστροφές στη συγκεκριμένη εστία.

