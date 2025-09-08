Νορβηγία: Τρεις έφηβες νεκρές από πυρκαγιά σε σπίτι
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά
Τρεις έφηβες έχασαν τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται από πυρκαγιά σε σπίτι στο Χάμαρ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς τα αίτια της πυρκαγιάς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
«Τρία άτομα, εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκρά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Στιγκ Κάτο Λάρσεν σε συνέντευξη Τύπου. «Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου ατόμου», πρόσθεσε.
Τα θύματα είναι κορίτσια ηλικίας 18 ή 19 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5:00 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σπίτι και εξαπλώθηκε σε ένα άλλο γειτονικό σπίτι. Η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.
«Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε για την αιτία της πυρκαγιάς», τόνισε ο Λάρσεν.