Συναγερμός στο Ηράκλειο για πυρκαγιά στις Μελέσες
Στις φλόγες τυλίχτηκε περιοχή με καλάμια στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις Μελέσες, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η φωτιά ξεκίνησε σε καλάμια και με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την περιορίσουν.
Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη.
