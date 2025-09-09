Συναγερμός στο Ηράκλειο για πυρκαγιά στις Μελέσες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στις Μελέσες, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η φωτιά ξεκίνησε σε καλάμια και με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη.

