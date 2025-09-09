Θεσσαλονίκη: Επίθεση 34χρονου σε δημοτικό υπάλληλο - «Μου έριξε μπουνιά στο στέρνο»

«Μου έριξε μια απίστευτα δυνατή μπουνιά στο στέρνο και μου κόπηκε η αναπνοή! Εκείνη την στιγμή φοβήθηκα για τη ζωή μου». Με τα λόγια αυτά ο 61χρονος εργαζόμενος στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Παύλου Μελά, Μωυσής Πετρίδης περιγράφει την επίθεση που δέχτηκε από έναν 34χρονο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στο thestival.gr, ο κ. Πετρίδης το πρωί της Δευτέρας (8/9) βρισκόταν μαζί με έναν συνάδελφο του σε περιοχή της Ευκαρπίας και συγκεκριμένα πίσω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και έκοβαν χόρτα προκειμένου να καθαρίσουν δρόμοι και πεζοδρόμια.

Κάποια στιγμή βρισκόταν έξω από ένα σπίτι ο κ. Πετρίδης, που εργάζεται με τετράμηνες συμβάσεις στο Δήμο Παύλου Μελά, έκοβε τα χόρτα έξω από τον φράχτη της κατοικίας και «δεν είδα μέσα στα αγριόχορτα ήταν ένα μικρό δεντράκι με ύψος λίγων εκατοστών ούτε που φαινόταν και κατά λάθος προφανώς το έκοψα».

«Εκείνη την στιγμή ήρθε μια κυρία που μένει στο σπίτι και μου είπε “αχ κόψατε το δεντράκι που φυτέψαμε” και της απάντησα ότι δεν το είδα κι ότι έπρεπε να έρθει να μου πει ότι υπήρχε εκεί ένα μικρό δεντράκι» ανέφερε προσθέτοντας ότι «αμέσως πετάχτηκε έξω από το σπίτι ο γιος της ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του και άρχισε “να φωνάζει και να βρίζει εμένα και τον συνάδελφο μου”».

Ο κ. Μωυσής Πετρίδης

«Όταν τον είδα πρόσεξα ότι ήταν πολύ αγριεμένος και μάλιστα όχι απλά έτρεχαν σάλια από το στόμα του αλλά κυριολεκτικά έβγαζε αφρούς. Ήρθε πάνω μου και μετά πήγε πίσω από εμένα κι με έπιασε από τους ιμάντες της μισινέζας που είχα πάνω μου κι άρχισε να με πηγαίνει δεξιά κι αριστερά ενώ χτυπούσε στο έδαφος το χλοοκοπτικό το οποίο το έσπασε» περιέγραψε ο κ. Πετρίδης που κάποια στιγμή κατάφερε να ξεφύγει, να βγάλει από πάνω του το χλοοκοπτικό το οποίο το άφησε κάτω.

«Κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό να του επιτεθώ κι εγώ αλλά είδα ότι δεν ήταν καλά ο άνθρωπος και δεν έκανα τίποτα. Τότε μου επιτέθηκε και μου έριξε μια απίστευτα δυνατή μπουνιά στο στέρνο και μου κόπηκε η αναπνοή! Εκείνη την στιγμή φοβήθηκα για τη ζωή μου» είπε ο κ. Πετρίδης.

Όση ώρα γινόταν το περιστατικό της επίθεσης τόσο η μητέρα του 34χρονου δράστη όσο και ο συνάδελφος του κ. Πετρίδη είχαν «παγώσει» μη μπορώντας να κάνουν κάτι και να τον βοηθήσουν.

«Μου έλεγε να του πω το όνομα μου και με τραβούσε βίντεο με το κινητό λέγοντας μου ότι θα με κάνει viral. Από τη μια σκέφτομαι ότι ο άνθρωπος έχει θέματα και πρέπει να πάει στο ψυχιατρείο να μην σκοτώσει κάνα παιδάκι από την άλλη σκέφτομαι ότι πως μπορεί να σκέφτηκε την ώρα που μου επιτέθηκε να με τραβάει βίντεο και μου λέει ότι θα με κάνει viral;» ανέφερε ο κ. Πετρίδης που κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και συνέλαβε τον δράστη ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» που οι γιατροί τον εξέτασαν και το χτες το βράδυ πήρε εξιτήριο.

«Μου έκαναν αναλύσεις αίματος αλλά κι τρεις ακτινογραφίες και μια αξονική γιατί φοβήθηκαν για το χτύπημα στο στέρνο. Έβλεπαν μια γραμμή και φοβήθηκαν για σπάσιμο. Αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Σήμερα εξακολουθώ να έχω βαρύ κεφάλι και πόνους στον αυχένα και την πλάτη» κατέληξε ο κ. Πετρίδης που βρίσκεται αυτή την ώρα στα Δικαστήρια καθώς κατέθεσε μήνυση κατά του 34χρονου.

Διαβάστε επίσης