Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων

Newsbomb

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απόπειρες τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κέρκυρα.

Όπως έκανε γνωστό η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, τις τελευταίες ώρες, σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έχουν καταγγελθεί από πολίτες απόπειρες τηλεφωνικής απάτης σε βάρος τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Καλούμε του πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό “100”» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (https://cyberalert.gr).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

23:40LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί ο Γιάννης Κότσιρας για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του - «Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θάσο: Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Λιμανάκι

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

23:23LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 (Τελικό): Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 η Εθνική, 16 χρόνια μετά!

22:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο: Ο οδηγός «εγκλώβισε» τον δράστη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

23:23LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο: Ο οδηγός «εγκλώβισε» τον δράστη

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πώς έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

22:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ