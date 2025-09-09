Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές

Απόπειρες τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κέρκυρα.

Όπως έκανε γνωστό η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, τις τελευταίες ώρες, σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έχουν καταγγελθεί από πολίτες απόπειρες τηλεφωνικής απάτης σε βάρος τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Καλούμε του πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό “100”» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (https://cyberalert.gr).

Διαβάστε επίσης