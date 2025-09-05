«Λογιστές» και «υπάλληλοι της ΔΕΗ» άρπαξαν 260.000 ευρώ και 36 χρυσές λίρες μέσα σε λίγες ώρες

Μέσα σε λίγες μόλις ώρες στήθηκαν τουλάχιστον έξι τηλεφωνικές απάτες, μόνο στην Αττική, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, που βρέθηκαν να χάνουν περιουσίες ολόκληρες στα χέρια αδίστακτων απατεώνων.

Οι δράστες οι οποίοι παριστάνουν άλλοτε τους λογιστές κι άλλοτε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Η λεία τους μόνο χθες και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες άγγιξε τις 260.000 ευρώ ενώ κατάφεραν να αποσπάσουν και 36 χρυσές λίρες.

Τα περιστατικά που συγκέντρωσε το Newsbomb σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ :

Στην Παλλήνη, «υπάλληλοι ΔΕΗ» απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ.

Στην Πεντέλη, οι επιτήδειοι έφυγαν με κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας 21.000 ευρώ.

Στη ΔΆΦΝΗ ηλικιωμένη παρέδωσε 4.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ σε «λογιστή».

Σε Παγκράτι και Νέα Σμύρνη, δύο ακόμη θύματα έχασαν τιμαλφή αξίας 50.000 ευρώ το καθένα.

Στους Θρακομακεδόνες, ηλικιωμένη έδωσε στους απατεώνες 36 χρυσές λίρες και δύο δαχτυλίδια, πριν εκείνοι εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

