Διαστημική απάτη: 80χρονη έστειλε όλες τις οικονομίες της σε εγκλωβισμένο «αστροναύτη» για.. οξυγόνο

Τους κόπους μιας ζωής έχασε μια 80χρονη γυναίκα στην Ιαπωνία, η οποία έπεσε θύμα απίστευτης απάτης από έναν άνδρα που παρίστανε τον αστροναύτη, ισχυριζόμενος ότι έχει αποκλειστεί στο διάστημα και χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.

Η μοναχική ηλικιωμένη από το νησί Χοκάιντο συναντήθηκε με τον απατεώνα, σε μία εφαρμογή κοινωνικών μέσων τον Ιούλιο.

Είπε στη γυναίκα ότι ήταν αστροναύτης εγκλωβισμένος «σε ένα διαστημόπλοιο αυτή τη στιγμή» το οποίο ήταν «υπό επίθεση και χρειαζόταν οξυγόνο», ανέφερε το Sky News.

Έστειλε ευγενικά στον «αστροναύτη» περίπου 6.700 δολάρια για να γεμίσει τους πνεύμονές του, αλλά οι αστυνομικοί είπαν ότι απλώς γέμισε τις τσέπες του.

Η τοπική αστυνομία στο Χοκάιντο περιέγραψε την υπόθεση ως μια τυπική ρομαντική απάτη που στοχεύει ευάλωτους, συχνά ηλικιωμένους, ανθρώπους που είναι εύκολο να εξαπατηθούν στο διαδίκτυο.

