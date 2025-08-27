Θερίζουν οι τηλεφωνικές απάτες: Με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων

Οι επιτήδειοι «στήνουν» μια ιστορία, τηλεφωνούν σε πολίτες και τους ζητούν χρήματα

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, επιτήδειοι καταφέρνουν να εξαπατούν τηλεφωνικά, κυρίως ηλικιωμένους γονείς, λέγοντας τους, ότι το παιδί τους τράκαρε και κινδυνεύει. Συνήθως παριστάνουν αστυνομικούς, γιατρούς και δικηγόρους.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Mega δημοσίευσε παραδείγματα με τηλεφωνικές απάτες. «Από το αστυνομικό τμήμα τηλεφωνούμε και ομιλείτε με την αξιωματικό υπηρεσίας Φ… Γ… Είσαστε ο πατέρας; Το παιδί σας είναι καλά, πείτε μου μια στιγμή το ονοματεπώνυμό σας για να σας δώσω ακριβή αναφορά… Η Κ… (κόρη) έχει τρακάρει, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει; Μου την φέραν εδώ στο τμήμα ως κρατούμενη».

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων. «Στήνουν» μια ιστορία και προκαλούν τρόμο, τηλεφωνώντας σε πολίτες και ζητώντας τους χρήματα.

«Αστυνομικός»: «Έχει παραβιάσει (κόρη) ένα κόκκινο φανάρι και χτύπησε ένα ανήλικο παιδί, αλβανικής καταγωγής, 8 ετών αγοράκι. Δυστυχώς στον δρόμο προς το νοσοκομείο το παιδί πέθανε.

Πατέρας: Και τώρα τι κάνουμε;

«Αστυνομικός»: Τώρα σύμφωνα με τον νόμο 125 μας επιβάλλει προφυλάκιση 15 χρόνια.

Πατέρας: 15 χρόνια;

Αυξάνονται οι τηλεφωνικές απάτες

Οι τηλεφωνικές απάτες αυξάνονται με τους επιτήδειους να παριστάνουν ακόμα και συγγενείς, ζητώντας χρήματα για δήθεν έκτακτη ανάγκη.

«Πήραν τον πατέρα μου, ότι η μητέρα μου, είχε εμπλακεί σε ένα αυτοκινητιστικό και έφταιγε, και την είχαν πάει αυτόφωρο. Και έμοιαζε εν τω μεταξύ η φωνή της μητέρας μου, με αυτή που πήρε από το αστυνομικό τμήμα και καλά… Αγχώθηκε, άρχισε να την παίρνει τηλέφωνα».

Σε άλλο ηχητικό ντοκουμέντο, επιτήδειος που παριστάνει τον γιατρό, ενημερώνει μητέρα, πως το παιδί της πρέπει να κάνει επειγόντως χειρουργείο.

Μητέρα: Ναι, ναι ! Φεύγω από τη δουλειά μου πείτε μου σας παρακαλώ! Τι έχει η κόρη μου;

«Γιατρός»: Έχει σπάσει το πόδι της.. Μου είπε ότι έπεσε από τις σκάλες. Εγώ είμαι γιατρός… Θα χρειαστεί να κάνουμε εγχείρηση

Κόρη: Έλα, μαμά… (κλαίει). Άκουσε τον γιατρό!

«Γιατρός»: Πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ να παραγγείλετε 3 λάμες και 4… καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τα υλικά πληρώνονται 35 χιλιάδες ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι ένα! Μην απαντάτε σε αγνώστους και μη δίνετε κανένα προσωπικό στοιχείο, επισημαίνει η Αστυνομία.

