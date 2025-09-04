Πάτρα: Ηλικιωμένη έχασε €10.000 και κοσμήματα που δήθεν έπρεπε να φωτογραφηθούν για την... Εφορία

Μια ακόμη τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη αναφέροντας ότι είναι λογίστρια.

Στη συνέχεια η άγνωστη γυναίκα, ενημέρωσε το υποψήφιο θύμα της ότι έπρεπε να φωτογραφίσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της, για να μην της τα πάρει η... Εφορία.

Λίγη ώρα αργότερα, η δράστιδα εμφανίστηκε στο θύμα με πρόσχημα τις φωτογραφίες και κατάφερε να αποσπάσει περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα ίσης αξίας.

