Πάτρα: Ηλικιωμένη έχασε €10.000 και κοσμήματα που δήθεν έπρεπε να φωτογραφηθούν για την... Εφορία
Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες με τους δράστες να βρίσκουν νέους τρόπους για να αρπάξουν χρήματα από τα υποψήφια θύματά τους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ακόμη τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη αναφέροντας ότι είναι λογίστρια.
Στη συνέχεια η άγνωστη γυναίκα, ενημέρωσε το υποψήφιο θύμα της ότι έπρεπε να φωτογραφίσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της, για να μην της τα πάρει η... Εφορία.
Λίγη ώρα αργότερα, η δράστιδα εμφανίστηκε στο θύμα με πρόσχημα τις φωτογραφίες και κατάφερε να αποσπάσει περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα ίσης αξίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λένα Μαντά: «Το πένθος είναι μαραθώνιος, όχι αγώνας ταχύτητας»
17:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει την τεχνική του ηγεσία
16:47 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο
16:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
16:20 ∙ LIFESTYLE