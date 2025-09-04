Κοζάνη: 38χρονος έκανε ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.200 ευρώ από λογαριασμό 65χρονου

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του 65χρονου σε 3 έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κοζάνη: 38χρονος έκανε ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.200 ευρώ από λογαριασμό 65χρονου
Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης με υπολογιστή, που τελέστηκε σε βάρος 65χρονου ημεδαπού στην πόλη της Κοζάνης.

Ειδικότερα, ο 65χρονος κατήγγειλε ότι αρχές Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, άγνωστο άτομο κατάφερε να αποκτήσει παράνομα πρόσβαση στο λογαριασμό του και να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές, αγορές και μεταφορές μέσω ίντερνετ, συνολικού χρηματικού ποσού των -6.257- ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι, πραγματοποιήθηκαν συνολικά -14- τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του 65χρονου σε -3- έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς, -2- εκ των οποίων είναι κάτοχος 38χρονος ημεδαπός, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

