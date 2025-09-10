Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αχαρνών και Νιρβάνα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
Ν. ΚΟΣΜΟΣ
Λαγουμιτζή και Σμιθ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, EKTAKTH
ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Ζωοδόχου Πηγής και Βοσπόρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, EKTAKTH
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
Δωδεκανήσου και Μεσσηνίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Νίγδης και Χανίων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, EKTAKTH
ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Περγάμου και Κρήνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Υψηλάντου και Παλαιολόγου
