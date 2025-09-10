Θεσσαλονίκη: Η οργάνωση «Sagre Nero» ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης σε σωφρονιστικό υπάλληλο

Την ευθύνη για την τοποθέτηση και την έκρηξη βόμβας σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί σωφρονιστικός υπάλληλος, ανέλαβε η αντιεξουσιαστική ομάδα «Sagre Nero». Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, στην πολυκατοικία όπου μένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Κώστας Βαρσάμης.

Με ανακοίνωση που ανάρτησαν σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, τα μέλη της οργάνωσης υποστήριξαν ότι τα ελληνικά «σωφρονιστικά» καταστήματα και η δικαιοσύνη λειτουργούν με κριτήρια που σχετίζονται με την ιδεολογία, την οικονομική κατάσταση, το χρώμα του δέρματος, τις κομματικές διασυνδέσεις και τις κλίκες, και όχι με αποδείξεις ενοχής.

«Τα ελληνικά δικαστήρια μόνο αδιάφθορα δεν είναι», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι δίκες στη χώρα χρησιμοποιούνται για την καταστολή και τον εκφοβισμό της κοινωνίας. Στο τέλος της ανακοίνωσης, προειδοποιούν με σκληρή γλώσσα αστυνομικούς, δημοσιογράφους και αρθρογράφους να σταματήσουν, όπως λένε να «διαδίδουν ψεύτικες ιστορίες».

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Ιουλίου 2025 στην είσοδο της πολυκατοικίας στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές τόσο στο κτίριο όσο και σε σταθμευμένα οχήματα.