Διακοπές νερού την Πέμπτη (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Στερήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κυψέλης λόγω υπόγειας αφανούς διαρροής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΑ
Βασ. Γεωργίου Β΄ και Μπουμπουλίνας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, EKTAKTH
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ
Αρκαδίου και Ευρυτανίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
ΠΕΡΑΜΑ
Σολωμού και Ξενοφώντος
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
23:41 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής
01:00 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου
21:16 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα
01:12 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος