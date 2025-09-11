Διακοπές νερού την Πέμπτη (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Πέμπτη (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
In Time
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
    ΚΥΨΕΛΗ
    Στερήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Κυψέλης λόγω υπόγειας αφανούς διαρροής
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΑ, EKTAKTH
    ΒΟΥΛΑ
    Βασ. Γεωργίου Β΄ και Μπουμπουλίνας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, EKTAKTH
    ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ
    Αρκαδίου και Ευρυτανίας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΑΜΑ, EKTAKTH
    ΠΕΡΑΜΑ
    Σολωμού και Ξενοφώντος

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Δολοφόνησαν τη «φωνή» της πίστης, της πατρίδας και της ελευθερίας στις ΗΠΑ

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τρένα στις 11 Σεπτεμβρίου - 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Κάνε δεξιά, ευθεία Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» - Πώς αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. βοήθησαν στη διακομιδή ετοιμόγεννης σε κρίσιμη κατάσταση

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

06:38LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες «απειλούν» να αποχωρήσουν - Η στάση της EBU

06:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι με αγιασμό και βιβλία - Από την Παρασκευή τα μαθήματα

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη ανάγνωση της ομιλίας Φάμελλου - Τι είναι η «Προοδευτική Ελλάδα», σε ποιους έριξε καρφιά χωρίς να τους κατονομάσει

06:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου - «Το ζωντανό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη μνήμη 3.000 νεκρών»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία - Επίθεση με drones: Χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι πολωνικές κάρτες SIM για να τα κατευθύνουν;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο «μικροσκόπιο» η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας - Οι υποθέσεις που ερευνούν οι Αρχές

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωπολιτικά, οικονομία και Τσίπρας στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το Final 4

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron-HELLENiQ Energy: Αμερικανική «σφραγίδα» για έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά οικόπεδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Είναι μια μαύρη στιγμή για την Αμερική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ – Σύγχυση με τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

23:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Αθήνα - Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Γιούτα

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

06:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου - «Το ζωντανό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη μνήμη 3.000 νεκρών»

01:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

22:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ωνάσειο Νοσοκομείο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

01:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,5 Ρίχτερ στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

21:16LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

06:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Σήμερα το πρώτο κουδούνι με αγιασμό και βιβλία - Από την Παρασκευή τα μαθήματα

01:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους

06:38LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες «απειλούν» να αποχωρήσουν - Η στάση της EBU

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το Final 4

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ