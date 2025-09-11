Πάτρα: Πήγε για συνάντηση με τον πρώην σύζυγό της «για να κουβεντιάσουν» και κατήγγειλε βιασμό
Η 25χρονη κατήγγειλε τον 31χρονο πρώην σύζυγό της για βιασμό - Τι συνέβη στη συνάντηση πρώην συζύγων
Δικογραφία για βιασμό σε βάρος 31χρονου σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, η 25χρονη βρέθηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της «προκειμένου να κουβεντιάσουν» ωστόσο -σύμφωνα με την καταγγελία της- εκείνος την εξανάγκασε, σε στοματικό έρωτα.
Το περιστατικό συνέβη ξημερώματα της Δευτέρας 8/09/2025, ωστόσο καταγγέλθηκε χθες Τετάρτη 11/9 στην Αστυνομία.
Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πατρών.
