Νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν να συνυπογράφουν έγγραφα μέσω του gov.gr

Ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση της χώρας πραγματοποιείται με την ανάπτυξη και λειτουργία από σήμερα της υπηρεσίας «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» στο gov.gr.

Με την καινοτόμα αυτή ψηφιακή υπηρεσία, η οποία αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» και «Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού», νομικά πρόσωπα και πολίτες μπορούν πλέον να συνεργάζονται πιο εύκολα, γρήγορα και με ασφαλείς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, αντικαθιστώντας τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Η βασική διαφορά και καινοτομία της νέας υπηρεσίας είναι ότι το έγγραφο δημιουργείται από το νομικό πρόσωπο, ενώ μέχρι σήμερα την ψηφιακή βεβαίωση εκκινούσε φυσικό πρόσωπο που αναρτούσε το έγγραφο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του gov.gr.

Η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας αφορά έγγραφα τα οποία υπογράφουν φυσικά πρόσωπα (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μεσίτες, πράκτορες, ασφαλιζόμενοι και εκπρόσωποι νομικού προσώπου) στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Σε επόμενο στάδιο, η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους.

Συγκεκριμένα:

Το νομικό πρόσωπο μέσω του πληροφοριακού του συστήματος δημιουργεί το σχετικό έγγραφο, το αναρτά στην υπηρεσία του gov.gr και δηλώνει τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων. Μέσω διαλειτουργικότητας το έγγραφο αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη των φυσικών προσώπων για να υπογράψουν.

Στη συνέχεια, τα φυσικά πρόσωπα συνδέονται με κωδικούς ΤaxisΝet στην υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου» στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την Υποενότητα «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» στο gov.gr και υπογράφουν το έγγραφο.

Όταν το έγγραφο υπογραφεί από όλους, αποστέλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του νομικού προσώπου όπου γίνεται και η έκδοσή του.

Κάθε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναρτάται στη Θυρίδα Πολίτη κάθε υπογράφοντα στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Φέρει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, QR code, καθώς και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι για να μπορέσει ένα νομικό πρόσωπο να κάνει χρήση της υπηρεσίας για την ανάρτηση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ) ιδιωτικού εγγράφου προς ψηφιακή βεβαίωση ή ψηφιακή συνυπογραφή, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΥΣΕΨΠ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

