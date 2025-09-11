Φθιώτιδα: Τους έπιασαν στα διόδια Τραγάνας με πάνω από δύο κιλά χασίς

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Λοκρών, σε ΙΧΕ με δύο επιβάτες ηλικίας 30 ετών, το βράδυ της Τετάρτης (10/9) στα διόδια της Τραγάνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, οι έμπειροι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτο το συγκεκριμένο όχημα και στον έλεγχο που ακολούθησε εντόπισαν και κατάσχεσαν μέσα σε αυτό, τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή «σοκολάτας»), συνολικού μεικτού βάρους δύο κιλών και 13,8 γραμμαρίων, καθώς και 12,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας.

Επιπλέον κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ, που βρέθηκε επάνω τους, όπως και το αυτοκίνητο στο οποίοι επέβαιναν και είναι ιδιοκτησίας του ενός εξ αυτών.

Η κατηγορία είναι κακουργηματική και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση και ζήτησαν και πήραν 24ωρη προθεσμία για να απολογηθούν.

