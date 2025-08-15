Χανιά: Όπλα, δεκάδες φυσίγγια και χασίς του… έβαλαν χειροπέδες
Στα χέρια της αστυνομίας ένα άτομο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα σύλληψη πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης για οπλοκατοχή.
Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες (14/8) το πρωί σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά όταν άνδρες της αστυνομίας αξιοποιώντας κατάλληλα τα στοιχεία που είχαν έκαναν έρευνα στα σπίτια ενός 64χρονου αλλοδαπού.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 όπλα
- 12 φυσίγγια
- 30,6 γραμμάρια κάνναβης
- τριφτης
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ εν όψει της συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό διακύβευμα»
14:07 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιχείρηση «Θέρος»: Σαφάρι των εφοριακών σε τουριστικούς προορισμούς
13:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Credia Bank: Συμφωνία ορόσημο για την εξαγορά της HSBC Μάλτας
08:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ