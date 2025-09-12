Κιλκίς: Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό – Σκοτώθηκε ο οδηγός του δίκυκλου
Σκοτώθηκε ακαριαία ένας 25χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/09), στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.
Μηχανή που οδηγούσε ένας 25χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό που οδηγούσε 45χρονος.
Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.
