Κιλκίς: Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό – Σκοτώθηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Σκοτώθηκε ακαριαία ένας 25χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/09), στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Πολύκαστρο με το Κιλκίς.

Μηχανή που οδηγούσε ένας 25χρονος συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό που οδηγούσε 45χρονος.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου.

