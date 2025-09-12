Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο - Σώοι οι επιβαίνοντες

Φωτιά ξέσπασε σε απορριμματοφόρο το πρωί της Παρασκευής (12/9), κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, άμεσα έφτασε στο σημείο, η Πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επιχείρησε για την κατάσβεση της φωτιάς. Παρά την παρέμβαση, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο όχημα εγκαίρως και είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους.

Δείτε βίντεο:

Να σημειωθεί ότι έχουν υποστεί ζημιές τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν δίπλα στο σημείο της φωτιάς.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

