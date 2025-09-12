Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο - Σώοι οι επιβαίνοντες
Παρά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς
Φωτιά ξέσπασε σε απορριμματοφόρο το πρωί της Παρασκευής (12/9), κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε κεντρικό δρόμο στην πόλη της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, άμεσα έφτασε στο σημείο, η Πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία επιχείρησε για την κατάσβεση της φωτιάς. Παρά την παρέμβαση, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο όχημα εγκαίρως και είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους.
Να σημειωθεί ότι έχουν υποστεί ζημιές τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν δίπλα στο σημείο της φωτιάς.
Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
